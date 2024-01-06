Слуцкий отреагировал на слова Зеленского о передаче активов России Украине Слуцкий назвал слова Зеленского о передаче активов РФ Киеву «криком отчаяния»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Слова президента Украины Владимира Зеленского о передаче российских активов Киеву являются криком отчаяния из-за осознания того, что поддержка Запада уходит на второй план, заявил РИА Новости председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, украинский лидер «не удивил».

По сути, он призывает своих вашингтонских хозяев активизировать планы по откровенному грабежу и попранию принципов защиты частной собственности, а заодно окончательно обрушить доверие остальных стран к западной системе экономических гарантий. Но на самом деле это очередной крик отчаяния <...> от осознания неизбежного: поддержка его режима для коллективного Запада уходит на второй план, — сказал Слуцкий.

Он также отметил, что в западной прессе появляется все больше публикаций о тех или иных форматах переговорного процесса по конфликту на Украине и все реже упоминается «формула мира» Зеленского. По мнению Слуцкого, для руководства Украины это является «тревожными сигналами». Он также пообещал, что если Запад решится на «откровенную экспроприацию», со стороны России последует «адекватный и соразмерный» ответ.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что решение о передаче замороженных российских активов Украине является справедливым и законным шагом. По его словам, таким образом будет отправлен сигнал всем «потенциальным агрессорам». Для передачи замороженных активов, сумма которых составляет около $300 млрд, он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.

В этой связи член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина привыкла жить за счет России, поэтому Киев просит передать ему замороженные на Западе российские средства. По его словам, больше половины денег украинские власти «обычно разворовывают».