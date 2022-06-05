Слуцкий осудил обстрел Донецка Слуцкий: виновных в обстреле Донецка необходимо осудить

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что следует привлечь к ответственности всех военных преступников. В частности, тех, кто обстрелял 4 июня Донецк, отметил он в беседе с ТАСС.

Всех военных преступников необходимо привлечь к ответственности, в том числе и за сегодняшний обстрел Донецка, — подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам.

Слуцкий назвал обстрел столицы ДНР со стороны ВСУ очередным подтверждением необходимости спецоперации, которую Россия проводит на Украине. При этом депутат рассказал, что украинские военные ставят под угрозу жизни мирных граждан, даже при отступлении уничтожая гражданскую инфраструктуру республики.

Очень похоже на месть жителям ДНР и ЛНР за их решение выйти из состава Украины и самим определять свою судьбу, — заключил Слуцкий.

Ранее стало известно, что представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило: за сутки в республике погибли пять мирных жителей, ещё 20 человек получили ранения. Уточняется, что самому молодому среди погибших было 67 лет, самой старой — 78. При этом под обстрелы ВСУ попали Горловка и Донецк.