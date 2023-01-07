Слуцкий оценил влияние Маккарти на украинский кризис Слуцкий: после избрания Маккарти республиканцы могут повлиять на завершение украинского кризиса

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Леонид Слуцкий

После избрания Кевина Маккарти на пост спикера палаты представителей Конгресса США у республиканцев появилась возможность повлиять на завершение украинского кризиса, предположил депутат Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что представителям Республиканской партии не обязательно добиваться мирного урегулирования конфликта, они могут поучаствовать в данном процессе ради «политических очков».

Можно считать завершенным парламентский кризис после избрания спикера нижней палаты Конгресса США... Для республиканцев, имеющих сейчас большинство в Палате представителей и «своего» спикера, открылась хорошая возможность повлиять на завершение украинского, а на деле — уже более масштабного конфликта, пусть и не ради мира как такового, а в целях получения политических очков, — написал Слуцкий в Telegram.

Глава ЛДПР напомнил, что Маккарти ранее заявлял об усилении контроля за военными расходами, включая поддержку ВСУ. По словам Слуцкого, для представителей Республиканской партии открылась возможность остановить денежный поток, направляемый Киеву.

У республиканцев есть шанс перекрыть неконтролируемый денежный поток, что охладит и пыл неонацистов, — добавил Слуцкий.

По мнению депутата, власти США расходуют деньги американских налогоплательщиков на спонсорство Украины и, в частности, президента страны Владимира Зеленского. Однако согласных с таким положением дел, как указал Слуцкий, становится все меньше.

7 января члены палаты представителей Конгресса США после 15-го тура голосования избрали новым спикером лидера республиканцев в палате Кевина Маккарти. Он получил 216 голосов. Его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — заручился поддержкой 211 конгрессменов.

Ранее политики в американском конгрессе выступили за полное прекращение поддержки Украины. Представители Республиканской партии провели совещание по вопросу дальнейшей помощи Киеву. Некоторые, по информации The Washington Post, хотят сократить финансовую составляющую поддержки и оставить лишь поставки вооружений.