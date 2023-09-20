Слуцкий оценил вероятность исключения Армении из ЕАЭС Слуцкий заявил, что вопрос исключения Армении из ЕАЭС пока не рассматривается

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Леонид Слуцкий

Вопрос об исключении Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока не стоит, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия не планирует перечеркивать отношения с Арменией, несмотря на заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о том, что Ереван больше не может полагаться на Москву. Он подчеркнул, что Пашинян — не вся Армения.

Пока нет. Пашинян сделал главное, признал Карабах территорией Азербайджана, — заявил Слуцкий в ответ на вопрос о возможности исключения Армении из организации.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин ранее заявил, что российские миротворцы останутся в Карабахе. По его словам, контингент будет присутствовать в регионе еще как минимум полгода в соответствии с достигнутыми договоренностями. При этом срок их пребывания может быть продлен при согласии всех сторон. В ходе своего выступления на государственном телевидении Никол Пашинян ранее заявил, что на миротворцах России лежит ответственность за безопасность армян в Карабахе после достижения договоренностей о перемирии в регионе.