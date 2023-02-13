Слуцкий объяснил Путину, в чем нуждаются россияне Слуцкий: людям нужны не прорывы, нужен здравый смысл

На сегодняшний день Россия нуждается в здравых решениях и конструктивной позиции, а не в новых открытиях, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, политики должны сплотиться, чтобы решать конкретные задачи страны и россиян.

Сегодня я благодарен за возможность доложить некоторые соображения фракции (ЛДПР). Они не революционные, не прорывные – сейчас людям нужны не прорывы, нужен здравый смысл и конструктивная позиция. Если она конструктивная, то должна хвататься не за свою оппозиционность, а быть ближе к людям и решать те задачи, которые реально стоят сегодня, — сказал Слуцкий.

Он заявил, что члены ЛДПР с первых дней поддержали проведение боевых действий на Украине. По его словам, фракция взяла под крыло швейбатов, которые шьют маскировочные сетки, балаклавы и куртки для участников СВО.

Кроме этого, глава ЛДПР предложил ввести единые выплаты для мобилизованных и добровольцев, находящихся на передовой. Также он призвал создать ясельные группы для детей в возрасте от двух месяцев до полутора лет, чтобы женщины могли продолжать выполнять демографический план.

На прощании с дочерью философа Александра Дугина Дарьей Дугиной Слуцкий произнес фразу «Одна страна, один президент, одна победа», позже ее удалили. Как рассказал руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин, никаких подтекстов в речи лидера организации заложено не было, а фрагмент убрали из видео из-за помехи в кадре.