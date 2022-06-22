Слуцкий назвал ответные меры России на прекращение Литвой транзита Слуцкий: Россия может отключить Литву от системы энергоснабжения БРЭЛЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в качестве ответных мер на действия Литвы, ограничившей транзит части товаров в Калининградскую область, может быть вывод страны из общей системы электроснабжения БРЭЛЛ, сообщает «Россия 24». По словам парламентария, могут быть предприняты и другие шаги с российской стороны.

Мы рассмотрим, помимо тех вопросов, которые я уже озвучил, по ограничению транзита для литовских дальнобойщиков, возможный разрыв энергетического кольца. Проект, конечно, очень чувствительный для Литвы, равно как и для Латвии, для Эстонии, — сказал Слуцкий.

Кроме того, парламентарий отметил, что выход России из Парламентской ассамблеи ОБСЕ пока не обсуждается. Однако если будут продолжены попытки приостановить участие Москвы в работе организации, то РФ оставляет за собой право покинуть ПАСЕ без объяснения причин.

Ранее Литва ограничила транзит части товаров в Калининградскую область из-за того, что страна входит в Евросоюз и должна соблюдать все принятые в Союзе санкционные меры. Президент страны Гитанас Науседа сообщил, что власти готовы к тому, что в ответ российская сторона может отключить республику от региональной энергосистемы. Он добавил, что до военного столкновения ситуация не должна дойти.