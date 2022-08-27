Слуцкий назвал условие для переговоров Москвы с Киевом Слуцкий: переговоры Москвы с Киевом состоятся после капитуляции Украины

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Москва рассмотрит возможность переговоров с Киевом только в случае капитуляции Украины, качественного сокращения украинских вооруженных сил и денацификации страны. Таким образом он ответил украинским СМИ, которые «выдернули из контекста» его слова о переговорном процессе.

Хочу пояснить господам-националистам. Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной безоговорочной денацификации, — заявил Слуцкий.

Ранее Слуцкий заявил, что если власти Украины заявят о желании вести переговоры на любом уровне, то Россия будет готова к обсуждению вариантов. Он отметил, что на данный момент не представляет себе, как можно «переговариваться» с президентом Украины Владимиром Зеленским.