Слуцкий раскрыл сроки вхождения ЛНР, ДНР и Херсона в состав России Слуцкий: референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсона в состав России может пройти в июле

Леонид Слуцкий / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав РФ может пройти уже в июле. По его словам, которые приводит РИА Новости, у России достаточно ресурсов для реализации этой идеи.

Предполагаю, что освобожденные территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично. Рассчитываю, что это может произойти уже в июле, — сообщил Слуцкий.

Ранее член международного комитета Совфеда Сергей Цеков предположил, что референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей могут пройти в течение года. По его словам, эти территории являются изначально русскими и имеют большие шансы воссоединиться с Россией. Кроме того, Цеков считает, что указанные регионы смогут сами обеспечить своё восстановление, поскольку являются бюджетообразующими и служили донорами для Западной Украины.