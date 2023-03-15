Слуцкий назвал провокацией инцидент с дроном США над Черным морем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Инцидент с беспилотником США MQ-9 над Черным морем и последовавшая за ним реакция Вашингтона являются провокацией, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он порекомендовал США воздерживаться от подобных авантюр во избежание более серьезных последствий.

Безусловно, это провокация, которая не может расцениваться Россией иначе как враждебные действия, — сказал парламентарий.

Слуцкий отметил, что произошедшее в очередной раз доказало вовлеченность американской стороны в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Пентагон не только не опроверг разведывательную миссию беспилотника, но фактически подтвердил ее. Депутат добавил, что именно Вашингтон провоцирует эскалацию в зоне конфликта.

Накануне европейское командование ВС США сообщило, что американский дрон MQ-9 Reaper при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что это вынудило американскую сторону сбить собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны России в свою очередь указали на то, что БПЛА США летал над Крымом с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства. После его обнаружения в воздух были подняты российские истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет и рухнул в воду.