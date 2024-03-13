Слуцкий назвал профессию, у работников которой должна быть досрочная пенсия Слуцкий: каждый педагогический работник должен иметь право на досрочную пенсию

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Каждый педагогический работник должен иметь право на досрочную пенсию, заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В своем Telegram-канале политик написал, что работа с детьми должна включаться в льготный педагогический стаж для назначения досрочной пенсии независимо от наименования должности.

К нам обратились педагогические работники, отработавшие десятки лет в системе профессионального образования. Несмотря на заслуги, права на доплату к соответствующей пенсии не имеют. Мы разобрались в проблеме. Оказалось, что такая несправедливость существует и для педагогов-организаторов, педагогов-психологов, тренеров-преподавателей, социальных педагогов, работников организаций дополнительного образования и некоторых других категорий, — говорится в сообщении.

Политик добавил, что обратился к главе Минтруда России Антону Олеговичу Котякову и предложил расширить соответствующий перечень категорий педагогических работников. Слуцкий считает, что качественное образование детей в РФ — это системная государственная задача, которую необходимо решать неотложно.

Это касается и оплаты труда, и социальных льгот, и отмены ЕГЭ, и многого другого, — заключил Слуцкий.

Ранее стало известно о планах внести в Госдуму законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию. Предлагалось установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию в 37 лет для мужчин и 32 года — для женщин.