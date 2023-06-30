Слуцкий назвал причины приближения «Карибского кризиса 2.0» Слуцкий: идея разместить ТЯО США в Польше приблизит мир к «Карибскому кризису 2.0»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В том случае, если идея премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о размещении в стране тактического ядерного оружия (ТЯО) США воплотится в жизнь, мир приблизится к новому «Карибскому кризису». Такое заявление сделал глава ЛДПР Леонид Слуцкий, соответствующий текст опубликован в его личном Telegram-канале.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава хочет разместить у себя американское ядерное оружие. По его словам, таким образом республика ответит на присутствие российских боеголовок в Белоруссии.

Если озвученная Моравецким затея будет реализована, мир сразу на несколько шагов приблизится к Карибскому кризису 2.0, — написал Слуцкий.

Он отметил, что размещение подобного типа оружия не гарантирует безопасность ни Польше, ни Европе в целом. Напротив, по мнению российского политика, это создаст новый очаг напряженности.

В июне президент РФ Владимир Путин рассказал, что российское ядерное оружие начнут размещать в Белоруссии после 8 июля. Глава государства отметил, что к этому сроку в республике закончат подготовку необходимых сооружений. О планируемом размещении ядерного оружия в Белоруссии Путин объявил в конце марта, что стало ответом на решение Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном.

В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что лично настоял на размещении российского ядерного оружия на территории своей страны. Глава республики пояснил, что принял решение для того, чтобы обезопасить Белоруссию. По его словам, власти России одобрили, но не инициировали этот процесс.