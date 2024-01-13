Слуцкий нашел корыстные мотивы в атаке США на Йемен

Фото: U.S. Navy/Carmichael Yepez

Удар США по Йемену является не помощью Саудовской Аравии, а желанием англосаксов «спасти свой карман», заявил на форуме содействия специальной военной операции «Плечом к плечу» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, своими действиями Запад рискует развязать третью мировую войну, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы видим сейчас, что произошло в Йемене. Удары по хуситам, — это не помощь Саудовской Аравии. Они теряют колоссальные деньги. Они — англосаксонский мир. Рушится транзит через Суэцкий канал, они спасают свой карман, — сказал политик.

Слуцкий добавил, что в скором времени транзит через Суэцкий канал пойдет по другому маршруту. Он напомнил, что сейчас Россия занимается созданием международного транспортного коридора «Север — Юг». Лидер ЛДПР выразил уверенность, что данный маршрут ляжет в основу новой логистической инфраструктуры для большой Евразии.

Мы сегодня становимся центром притяжения для здравых сил, выступающих за мир. <...> Россия является форвардом движения к многополярному миру, — подчеркнул Слуцкий.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности из-за Йемена. Глава Белого дома отдал приказ о нападении на суверенное государство, тем самым наплевав на нормы международного права, заметил спикер нижней палаты парламента. По его словам, если США считают себя правовым государством, то американский президент должен понести наказание.