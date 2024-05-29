Слуцкий назвал последствия заявлений Трампа о бомбежке Москвы Слуцкий: заявления Трампа о бомбежке Москвы являются предвыборной риторикой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о возможной бомбежке Москвы. Депутат отметил, что, если слова станут реальностью, это грозит столкновением двух ядерных держав.

Заявление Трампа с угрозами бомбить Москву — предвыборная риторика, рассчитанная на «ястребов» в среде американских избирателей… Если же вдруг первое заявление превратится из риторического приема в реальные шаги, это будет означать только одно — столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну, — сказал парламентарий РИА Новости.

Дональд Трамп допустил бомбардировку США Москвы или Пекина, если бы страны при его президентстве «вторглись» на Украину или Тайвань. Слуцкий отметил, что оба заявления представляют собой фигуру речи с ярким эмоциональным окрасом. Депутат также усомнился в серьезной поддержке Трампа как кандидата на пост главы государства после таких слов.

Ранее в Совфеде отреагировали на заявления экс-президента США. Сенатор Сергей Перминов отметил, что слова Трампа не имеют никакого отношения к реальной политике, а нацелены на спонсоров.