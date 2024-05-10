Слуцкий назвал нечестным воздержание от голосования за Мишустина

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Воздержание при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра является нечестным по отношению к людям, ради которых существуют все политические партии, заявил лидер ЛПДР Леонид Слуцкий. По его словам, председатель правительства сделал все возможное и невозможное, передает корреспондент NEWS.ru.

Конечно, можно предъявлять те или иные претензии, можно воздерживаться от голосования. Но мне кажется, что это нечестно по отношению к тем людям, ради которых существуют все политические партии. Мы должны исходить из того, что председатель правительства сделал все возможное и невозможное, — заявил Слуцкий.

Он отметил, что, кроме того, Мишустину пришлось работать в условиях специальной военной операции, когда ситуация осложнилась в несколько раз. Однако остается масса «животрепещущих и кровоточащих» вопросов, которые требуют немедленного решения, подчеркнул парламентарий.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина. По его словам, правительство должно скорректировать экономический курс в пользу тех, «кто работает на земле, решает проблемы на заводах, где сегодня массово не хватает кадров». Он считает, что блок кабмина «пока не выполняет» установки президента и премьер-министра.