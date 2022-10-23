Слуцкий назвал агонией слова Зеленского об ударе по Кремлю

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Леонид Слуцкий

Заявления президента Украины Владимира Зеленского об ответном ударе по центру принятия решений в России не стоит воспринимать всерьез, считает глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. В своем Telegram-канале он заявил, что страны Запада прекрасно осознают опасность военной конфронтации с Россией, а потому на этот шаг никто не пойдет. Слова же Зеленского следует воспринимать как агонию от наступающего провала, утверждает депутат.

Марионетка Зеленский откровенно толкает своих западных кукловодов к третьей мировой. В интервью канадским телеканалам он призывал Запад «ударить по Кремлю, если Россия ударит по Банковой».<...> Любая агрессия со стороны западных стран в отношении России -— ядерной державы — неминуемо повлечет ответ. <...> Уверен, что на Западе это хорошо осознают. <...> Призывы Зеленского звучат как агония и следствие «шока» от наступающего осознания грядущего провала проекта «антиРоссия», — уверен Слуцкий.

Он подчеркнул, что любой удар по России может перерасти в полноценный военный конфликт Москвы с НАТО. Глава ЛДПР полагает, что именно поэтому все больше мировых лидеров начинают критически относиться к военной и финансовой поддержке Украины — все они боятся полномасштабных боевых действий.

Накануне Зеленский призвал Запад нанести удар по Кремлю в случае, если Россия ударит по офису украинского лидера в Киеве. В интервью канадским телеканалам CTV и CBC он отметил, что в данном случае неважно, является ли Украина членом НАТО, потому что действия будут разворачиваться в Европе.