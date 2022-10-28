Слуцкий: нагнетание Западом ситуации на Украине приведет к апокалипсису

Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Леонид Слуцкий

Страны Запада ищут дополнительные аргументы для противостояния России, заявил в беседе с Telegram-каналом «Специально для RT» глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, обвинения РФ в возможном применении ядерного оружия примитивны, в то время как реальная угроза его использования исходит из Киева. Он подчеркнул, что подобная ситуация может привести к вселенской катастрофе, апокалипсису.

Вся эта «возня» вокруг ядерных угроз примитивна, Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния России. Реальная же угроза применения ядерного оружия исходит только из Киева. <...> Нынешние руководители в Вашингтоне и Брюсселе должны понимать и отдавать отчет, что дальнейшее нагнетание реально чревато вселенской катастрофой. Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом, — уверен Слуцкий.

В частности он обратил внимание на известия о подготовке возможных провокаций с использованием «грязной бомбы». По словам депутата, украинские власти с помощью взрыва хотят привлечь к себе внимание и «развязать новую антироссийскую компанию». При этом лидеры западных стран отказываются признавать наличие угрозы.

Министр обороны Сергей Шойгу по прямому указанию президента провел телефонные переговоры со своими коллегами из США, Великобритании, Франции, Турции, Индии и Китая, предупредив о возможной катастрофе и ещё раз заверив их, что Россия не собирается использовать ядерное оружие. Однако Вашингтон, Лондон и Париж выступили с заявлением, в котором вновь заверили, что их украинские марионетки никакого отношения к бомбе не имеют, — напомнил Слуцкий.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российское руководство придерживается опасного подхода к вопросам, касающимся возможности применения ядерного оружия. Так глава Белого дома отреагировал на речь президента Путина, в которой тот повторил, что Россия не намерена использовать оружие массового поражения. Американский лидер выразил свое непонимание тому, что российский лидер продолжает говорить о ядерном оружии, несмотря на то, что неоднократно заявлял, что не собирается его применять.