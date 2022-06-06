«Смешно и контрпродуктивно»: Слуцкий рассказал о работе после Жириновского Слуцкий сообщил, что не будет копировать Жириновского на посту лидера ЛДПР

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Новый глава ЛПДР Леонид Слуцкий сообщил, что не будет копировать поведение экс-лидера партии Владимира Жириновского, передает РИА Новости. Он отметил, что пытаться подражать Жириновскому «смешно и контрпродуктивно».

На посту лидера ЛДПР не будет копировать Жириновского: это «смешно и контрпродуктивно», — сказал Слуцкий.

27 мая Слуцкий избран новым председателем ЛДПР. Он официально занял пост скончавшегося в начале апреля основателя и лидера партии Владимира Жириновского.

После избрания Слуцкий заявил, что стратегия ЛДПР останется прежней, но будет модифицирована. По его словам, будут решаться задачи, «которые стоят на земле», в сторону укрепления социальной политики партии.