«Случилась передозировка»: Захарова о словах Зеленского про Белгород

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО, передает РИА Новости. По словам дипломата, у него могла случиться передозировка.

Видимо, у него передозировка случилась, — заявила дипломат, но не уточнила, чего именно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен обменять Белгород на членство республики в Североатлантическом альянсе. Таким образом глава государства ответил на вопрос о готовности Киева к территориальным уступкам в обмен на вступление в НАТО.

Приграничная Белгородская область, а также столица региона регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Как заявлял губернатор Вячеслав Гладков, только за минувшие сутки украинские артиллеристы выпустили 156 различных боеприпасов по Белгородскому, Борисовскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому районам и Шебекинскому городскому округу. Кроме того, на подлете к Белгороду силами противовоздушной обороны были сбиты 12 целей.

Начальник штаба генсека Альянса Стиан Йенссен ранее заявил, что НАТО может принять Украину, если она согласится признать спорные территории российскими. По его словам, это один из рассматриваемых вариантов.