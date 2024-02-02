Сложности с БПЛА: что сказал Путин о проблемах фронта, как будут их решать

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Путин

Беспилотники ВСУ создают российским войскам проблемы на одном из участков фронта, рассказал президент Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума «Все для Победы!». О каких проблемах с украинскими БПЛА идет речь, как предлагается их решать?

Что сказал Путин о проблемах на фронте

Президент рассказал, что о проблемах, которые создают украинские беспилотники, ему сообщили 2 февраля в ходе разговора с Генштабом ВС РФ.

«Я вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом. Там на одном из участков, конечно, сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами. Это практически везде так», — отметил Путин.

Путин не уточнил, о каком участке фронта идет речь.

Он отметил, что из бесед с военными он сделал выводы, насколько сейчас важны БПЛА в ходе вооруженного конфликта. Один из участников форума рассказал о проекте по производству приборов обнаружения и подавления беспилотников. Путин обещал поддержать проект. Он обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

«То, что вы делаете, чрезвычайно важно. И, конечно, нужно вам помочь. Вот Денис Валентинович Мантуров здесь, вице-премьер и министр промышленности. У нас основные деньги сейчас мы вкладываем в возрождение микроэлектроники. Не просто радиоэлектроники, а микроэлектроники», — отметил Путин, называв производство микроэлектроники «ахиллесовой пятой» России.

Фото: .kremlin.ru/Александр Казаков/«РИА Новости»

Что сказал Путин о ВСУ

В ходе выступления на форуме Путин объявил, что «то, что называется ВСУ, превратилось в террористическую организацию». Он упомянул ситуацию, когда украинский танкист без причин выстрелил по мирному жителю.

«Второй его спрашивает: „Зачем ты это сделал?“ Просто вышел человек в спортивном костюме из дома, у него в доме семья, и слышно — дети там бегают. Ответ: „Да они здесь все террористы“. Просто так! Взял — и застрелил. То, что называется ВСУ, это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию — стреляют по машинам скорой помощи», — возмутился Путин.

В марте 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью иностранным телеканалам говорил, что российские военные не наносят удары по местам дислокации ВСУ.

«Наши военнослужащие, которые участвуют в специальной операции, имеют жесткий приказ — использовать только высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры. Даже казармы, где украинские военнослужащие расположены, не подлежат какому-либо нападению, каким-либо ударам», — рассказал дипломат о запрете стрелять по пунктам постоянной дислокации ВСУ.

Что известно об атаках украинских БПЛА

Украинские войска регулярно пытаются наносить удары по населенным пунктам в России с помощью беспилотников. Их главной целью становились нефтебазы и промышленные объекты.

Так, в ночь на 1 февраля российские средства ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ над Белгородской и Воронежской областями. Днем ранее украинский БПЛА впервые атаковал Санкт-Петербург — не причинив значительных повреждений, обломки сбитого беспилотника упали на территории нефтебазы «Невский мазут», повредив пустые цистерны.

Более серьезную проблему для обеих сторон БПЛА представляют собой на линии фронта. «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что штурмовые группы на передовой будут снабжаться зенитно-ракетными комплексами «Тор» и «Гибка».

Фото: MOD Russia/Global Look Press ЗРК «Тор»

О чем еще заявил Путин

В ходе выступления на форуме «Все для Победы!» президент Путин отметил, что спецоперация наглядно доказала превосходство российского вооружения над образцами из стран НАТО: даже советское вооружение, по словам президента, в некоторых случаях оказывается лучше.

Также в ходе выступления в Туле Путин заявил, что залогом успеха является оперативная реакция на события, происходящие на поле боя, и возможность противопоставить противнику более эффективные средства подавления. Президент особо поблагодарил медиков, которые оказывают помощь бойцам, пострадавшим в СВО.

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