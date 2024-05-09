«Сложно было, но добрали все-таки»: Путин высказался о взятии Бердычей Путин заявил, что ВС РФ было сложно взять под контроль населенный пункт Бердычи

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженным силам России было сложно взять под контроль село Бердычи на Авдеевском направлении в зоне спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками СВО после инаугурации, прошедшей 7 мая. Однако российским войскам удалось «все-таки добрать» населенный пункт, приводит его слова пресс-служба Кремля.

Добрали его все-таки. Сложно было, я знаю, — сказал Путин.

Командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Р. Халиков в свою очередь отметил, что при взятии Бердычей использовался наземный роботизированный комплекс «Курьер», оснащенный автоматическим гранатометом АГС-17. По его словам, применение такого вида техники при штурмовых операциях позволит сохранить жизнь российским военным. Как отметил Халиков, этот комплекс можно использовать для эвакуации раненых, а также для подвоза продовольствия и боеприпасов.

О переходе Бердычей под контроль российских войск ранее сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства добавил, что российская армия также установила контроль над еще двумя населенными пунктами в Донецкой Народной Республике — Семеновкой и Новобахмутовкой.