«Словесное хамство»: в России ответили на выпады Байдена в адрес Путина Антонов: выпады Байдена в адрес Путина недопустимы и оскорбляют весь народ РФ

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Джо Байден

Выпады президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина недопустимы и напрямую оскорбляют граждан РФ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, чьи слова приводит пресс-служба диппредставительства. Таким образом в Белом доме пытаются самоутвердиться, отметил он.

Считаю такое поведение недопустимым для любого ответственного политика, а тем более лидера страны. Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия <...> бросает вызов «миропорядку, основанному на правилах», — подчеркнул дипломат.

Антонов призвал Вашингтон смириться с суверенной политикой России, основанной на национальных интересах. При этом российский народ демонстрирует сплоченность вокруг главы государства, констатировал он.

Ранее Байден во время выступления перед выпускниками Военной академии снова недружественно отозвался о Путине. Глава Белого дома заявил, что продолжит поддерживать Украину и противостоять «жестокому тирану». По его словам, российский лидер якобы рассчитывал на «раскол НАТО».

До этого Антонов выразил мнение, что оскорбительные высказывания Байдена в адрес президента России демонстрируют бессилие Вашингтона. Администрация Соединенных Штатов терпит одно фиаско за другим, и посредством агрессивной риторики выражает свое недовольство этим фактом, резюмировал дипломат.