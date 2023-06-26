Песков заявил, что цитата о судьбоносном обращении Путина была фейком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские СМИ со ссылкой на него анонсировали обращение главы государства Владимира Путина как «заявления, которые изменят судьбу России». Данную цитату он назвал фейком в беседе с РИА Новости.

Ну конечно. Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих, — сказал представитель Кремля.

Telegram-канал BRIEF отреагировал на эту ситуацию, отметив, что первоисточником недостоверной информации была публикация в Telegram-канале «Старая площадь».

Коллеги обвиняют нас в том, что мы запустили фейковую цитату Дмитрия Пескова о «судьбоносных заявлениях». Первоисточником нашей публикации была данная публикация в Telegram-канале «Старая площадь». Мы дали некорректный анонс без ссылки на первоисточник. Приносим свои извинения читателям, — сообщил Telegram-канал.

Ранее Путин поблагодарил в видеобращении россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм. Попытка вооруженного мятежа, совершенного на минувшей неделе в России ЧВК «Вагнер», в любом случае была бы подавлена, заявил президент. По его словам, организаторы мятежа предали народ, а также всех тех, кого втянули в свои действия.