Слова об обмене Навального показали отличительную черту Путина Песков: слова Путина о готовности обменять Навального показывают его открытость

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заявление действующего президента России Владимира Путина о готовности обменять оппозиционера Алексея Навального говорит об открытости главы государства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. По его словам, российский лидер готов был пойти на такой шаг.

Если вы обратили внимание, президентом было сказано об идее обмена Навального. И отношение Владимира Путина к этому вопросу показывает его открытость. Он действительно был готов сделать это, — подчеркнул Песков.

Ранее Путин назвал смерть оппозиционера Алексея Навального печальным событием, однако были и другие случаи, когда в местах лишения свободы люди уходили из жизни. Его хотели обменять на некоторых заключенных, находящихся в тюрьмах на Западе, уточнил глава государства.

Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа. Оппозиционер почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Врачи не смогли ему помочь. По предварительной версии, смерть заключенного наступила в результате отрыва тромба. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в адрес властей России и лично президента Владимира Путина в причастности к этой смерти.