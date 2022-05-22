«Следующая остановка — Грозный»: Кадыров «прокатил» «азовцев» на автобусе Кадыров опубликовал юмористическое видео, на котором он «везет» «азовцев» на автобусе в Грозный

Рамзан Кадыров / Фото ramzan/vk.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале юмористическое видео, где он за рулем автобуса везет пленных «азовцев» в столицу республики. При этом он говорит им, что «следующая остановка — Грозный».

Ранее глава Чечни прокомментировал сдачу в плен в Мариуполе командира нацполка «Азов» Дениса Прокопенко и командира бригады морпехов ВСУ Сергея Волынского (Волыны). Он пристыдил их за то, что совсем недавно они критиковали и называли дезертирами других украинских военных, сложивших оружие.

Российское Минобороны ранее опубликовало кадры выхода последних бойцов «Азова» с территории мариупольского завода «Азовсталь». На кадрах видно, как военные РФ досматривают вещи сдавшихся и проверяют наличие татуировок.