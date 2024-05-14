Следствие запросило арест тезки сотрудника Минобороны РИА Новости: следствие просит суд арестовать тезку главы кадрового управления МО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следствие ходатайствовало в 235-й гарнизонный военный суд об аресте полного тезки начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, сообщает РИА Новости. Уточняется, что арест затребован в рамках уголовного дела.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича, — заявил собеседник агентства.

Судебное заседание было назначено на 18:25 мск понедельника, 13 мая. Результаты рассмотрения материала пока не представлены на сайте суда.

До этого ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал о задержании Кузнецова. Источник агентства утверждал, что следователь уже обратился в суд для избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Telegram-канал «Рыбарь» уточнял, что Кузнецов ранее был главой 8-й службы Минобороны РФ, которая занималась защитой гостайны. Канал утверждает, что следователей заинтересовал именно этот период в карьере генерала, однако какие эпизоды ему инкриминируются, пока неясно. Канал предположил, что речь может идти о халатности и недостаточной работе по обеспечению защищенности информации. Министерство обороны России эти данные также не комментировало.