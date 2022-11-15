Следствие проверит видео с возможной казнью кувалдой экс-бойца ЧВК Вагнера Москалькова: следствие проверит видео с возможной казнью кувалдой экс-бойца ЧВК Вагнера

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Разведчики ЧВК «Вагнер»

Сотрудники следственных органов проверяют видео с предполагаемым убийством бывшего бойца группы «Вагнер», сообщила в беседе с РБК уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, любая жестокость требует вмешательства государства. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать видеозапись и заявил: «Это не наше дело».

Я знаю об этом видео. Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установлением истинного положения дел, чтобы определить, подлинные ли они, и кто виновен в этих событиях, — сказала Москалькова.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что ее владелец и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал словами «собаке — собачья смерть» публикацию в Telegram-каналах видео казни бывшего заключенного, россиянина Евгения Нужина, сдавшегося в плен ВСУ и заявившего о желании воевать против РФ. В Сети появилось видео, на котором мужчину, предположительно, являвшегося бойцом ЧВК «Вагнер», бьют по голове кувалдой.

Позднее пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что Пригожин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить версию о причастности спецслужб США к убийству бывшего заключенного Евгения Нужина в ходе спецоперации. Предприниматель попросил также выяснить, каким образом Нужин оказался на Украине.

Telegram-канал Grey Zone сообщил, что Нужин попал в зону СВО в июле 2022 года. На видео сам мужчина заявляет, что добровольно сдался в плен украинским военным 4 сентября. Там, отмечает канал, он сразу начал раскрывать все известные ему данные. Свою сдачу в плен Нужин объяснял тем, что он не мог выступать против Украины, поскольку там у него живут родственники.