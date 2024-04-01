Следствие просит арестовать десятого фигуранта дела по теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следствие ходатайствует об аресте десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает СК России. Речь идет об Якубджони Юсуфзоде, который, как считают следователи, перечислил деньги одному из непосредственных участников теракта в концертном зале.

Следствие ходатайствует перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» — Якубджони Юсуфзоды, — говорится в сообщении.

По версии Следственного комитета РФ, Юсуфзода перечислил деньги со своей банковской карты соучастнику за несколько дней до теракта. Они предназначались для обеспечения проживания террористов. Часть средств он перевел одному из исполнителей уже после совершения преступления. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части третьей статьи 205 УК РФ «Террористический акт».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Следком проверит певицу Манижу на предмет оправдания терроризма. Причиной стал ее пост в соцсетях о теракте, в котором исполнительница назвала задержание подозреваемых «публичной пыткой».

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что его удивляет отсутствие у певицы Манижи сострадания к жертвам трагедии в «Крокус Сити Холле». По его словам, при этом исполнительница жалеет подозреваемых в теракте, с которыми, как она считает, «жестоко обошлись».