Следствие попросило о домашнем аресте для экс-главного нарколога Минздрава

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Евгений Брюн

Следствие потребовало домашнего ареста для экс-директора Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна, сообщили ТАСС в Кузьминском суде Москвы. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

В суд поступило ходатайство об избрании Евгению Брюну, подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), меры пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали Брюна в Москве 19 августа. Вместе с ним был задержан вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев. Следствие считает, что задержанные организовывали закупку тестов и реагентов для выявления наркологической зависимости у пациентов по завышенным ценам. Для осуществления незаконной деятельности они использовали сеть аффилированных компаний.

На допросе Брюн отказался признавать вину.

Ранее против экс-мэра подмосковной Истры Андрея Вихарева возбудили новое уголовное дело о превышении должностных полномочий. В 2018 году Вихарев, по версии следствия, находясь в должности исполняющего обязанности главы города Лосино-Петровский, за полгода работы похитил 60 млн рублей из городского бюджета.