Следствие по делу генерала Попова завершено В деле о мошенничестве генерала Попова появился подлог

Фото: МО РФ

Иван Попов

Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову в окончательной редакции было предъявлено обвинение, передает ТАСС. Как уточнили агентству в Следкоме РФ, следователи добавили ему к статье о мошенничестве в особо крупном размере обвинение в служебном подлоге.

Попов вину не признал. Наказание за мошенничество предусматривает тюремный срок до 10 лет, за служебный подлог — до четырех лет. Еще один собеседник ТАСС рассказал, что сумма нанесенного государству ущерба была снижена со 130 до 105 млн рублей. В ближайшее время экс-генерала ознакомят с материалами дела, после чего документы отправят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и в военный суд для рассмотрения по существу.

Моему подзащитному излишне вменен дополнительный признак из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве. Следствие таким образом подстраховалось, чтобы хоть что-то осталось в деле, — заявил адвокат военнослужащего Сергей Буйновский.

По словам юриста, доказательства вины Попова так и не были представлены, обвинение строится на предположениях. Буйновский считает, что обвинение несостоятельно и следствие не уверено в виновности экс-командующего.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в прошлом году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Генерал-майор вину не признает.