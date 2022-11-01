Следственный комитет завершил расследование дела против экс-депутата Яшина Следственный комитет завершил расследование дела о фейках против экс-депутата Яшина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина о распространении заведомо недостоверной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической ненависти, сообщается на сайте СК РФ. Уголовное дело направлено для передачи в суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата совета депутатов МО «Красносельский» Москвы Ильи Яшина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической ненависти), — говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2022 года Яшин в ходе прямого эфира на своем публичном канале на YouTube распространил заведомо ложные сведения о совершении Вооруженными силами Российской Федерации убийств мирных жителей в городе Буче. Вместе с тем Яшину было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы об этом являются провокацией.

Политик был арестован в середине июля. Суд изначально отправил Яшина под стражу до 12 сентября, впоследствии продлив эту меру пресечения до 12 ноября. Адвокат Яшина обещал оспорить решение суда, назвав избранную меру пресечения «необоснованной и жесткой».