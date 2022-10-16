СК возбудил уголовное дело после расстрела добровольцев под Белгородом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы на военном полигоне под Белгородом, в результате которой погибли 11 человек, сообщается в Telegram-канале ведомства. Минобороны признало произошедшее терактом. Следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.

Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело. В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Военными следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Стрельба на полигоне в Белгородской области произошла накануне. По данным Минобороны России, двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь по добровольцам, пожелавшим принять участие в СВО. В результате погибли 11 человек и 15 получили ранения. Нападавшие уничтожены ответным огнем. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семьям добровольцев, погибших в результате теракта. Он также заверил, что всем раненым оказывается вся необходимая помощь.