Следственный комитет установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года, расследование дела завершается, заявил ТАСС председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, обвиняемые в настоящий момент знакомятся с его материалами, что, согласно УПК РФ, означает, что следственные действия по делу завершены.

Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами, — отметил глава ведомства.

Ранее Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) начали предъявлять обвинения в окончательной редакции фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. В ходе процедуры выяснилось, что руководителем террористической группы теперь считается председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк вместо начальника Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилла Буданова.

Предъявление обвинений проходит в трех СИЗО Москвы, где содержатся восемь фигурантов — граждане России, Армении и Украины. Известно, что следствие ужесточило статьи обвинений и подозреваемым грозит в том числе пожизненное заключение.

До этого ГСУ СКР в рамках расследования теракта на Крымском мосту проверяло данные представителей спецслужб Украины о том, что обвиняемых в исполнении преступления могли использовать «втемную». Такой повод дало соответствующее заявление главы СБУ Василия Малюка.