Следком завел дело о терроризме на чиновников из США СК возбудил дело о финансировании терроризма против властей США и стран НАТО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело о финансировании терроризма со стороны США и других западных стран после нападения на «Крокус Сити Холл», сообщили в пресс-службе СК России. Решение принято на основании обращения депутатов Госдумы.

Как считают в Следкоме, Запад использовал нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины, для финансирования террористических актов по всему миру, включая Россию. Следствие проверит источник поступления нескольких миллионов американских долларов, а также причастность конкретных лиц из руководства стран Запада, общественных и коммерческих организаций.

Кроме того, следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами, — отмечается в сообщении.

Ранее в СК заявили, что нашли связь обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» с украинскими спецслужбами. Главе ведомства Александру Бастрыкину уже доложили о ходе расследования.

В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что теракт в «Крокусе» указывает на то, что Украина и страны Запада используют в России членов международного террористического подполья. По его словам, Киев и его западные покровители организуют «варварские» преступления.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске вооруженные люди ворвались в «Крокус» и открыли огонь по посетителям. Затем они устроили поджог и скрылись с места трагедии на автомобиле. Вскоре четверых человек задержали в Брянской области. Всего по уголовному делу о теракте проходят 11 человек. Всем предъявлены обвинения, они взяты под стражу. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, пострадали не менее 550.