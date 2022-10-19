Следком показал видеокадры из квартиры, в которой отец ударил ножом ребенка СК РФ опубликовал кадры из квартиры в Кудрово, где отец ранил ножом девятилетнего сына

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Следственный комитет опубликовал видеокадры из квартиры в Кудрово Ленинградской области, в которой мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, ударил ножом девятилетнего сына. Тот получил серьезные ранения и был госпитализирован.

На кадрах показан матрас с огромными пятнами крови. В комнатах находятся сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел на Столичной улице в Кудрово. По предварительной информации, мужчина поскандалил с женой, после чего похитил мальчика, направлявшегося в школу. Глава семейства два месяца не жил с супругой и ребенком.

Прибывшие полицейские смогли уговорить мужчину открыть дверь квартиры, где он удерживал мальчика, под предлогом оказания медпомощи несовершеннолетнему. Силовики ворвались в жилище и обезоружили злоумышленника.

Ранее полиция задержала мужчину, угрожавшего сбросить малолетнего ребенка с балкона многоэтажного жилого дома на востоке столицы. Соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов. Один из них залез в квартиру через балкон соседей и схватил злоумышленника.