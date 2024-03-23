Следком начал допрашивать задержанных террористов СК: следователи приступили к работе с подозреваемыми в нападении на «Крокус»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет приступил к работе с задержанным в Брянской области четырьмя подозреваемыми в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в пресс-службе СКР. Предполагаемых исполнителей задержали неподалеку от границы с Украиной.

Недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Следователи СКР приступили к работе с ними, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ФСБ, которые приводят РИА Новости, применявшееся террористами оружие было заранее подготовлено в тайнике. Также спецслужбы узнали о намерениях злоумышленников перейти границу с Украиной, у них были соответствующие контакты на той стороне.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал фото, на котором запечатлен предполагаемый автомобиль террористов из «Крокуса». По его данным, Renault Symbol обстреляли правоохранители неподалеку от деревни Хацунь Карачинского района Брянской области, когда водитель отказался остановиться.

В автомобиле находились четверо мужчин, двое из них были задержаны, остальным удалось сбежать в лес. Как утверждается, все они являются гражданами Таджикистана.