Стало известно, какое решение ЕС привело в восторг Совфед Сенатор Цеков: ЕС отказался комментировать выборы в России из-за повышения IQ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Иностранные наблюдатели на открытии информационного центра ЦИК РФ перед началом выборов президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что решение Европарламента не отправлять наблюдателей на выборы президента России, а также не комментировать их итоги говорит о том, что политики в ЕС «поумнели». По его словам, ЕС десятилетиями вмешивался в электоральные процессы в РФ.

Слава богу, что они (Европарламент. — NEWS.ru) не будут наблюдать за выборами президента России, не будут комментировать, поумнели. Их участие в выборных процессах, особенно на постсоветском пространстве, создавали одни проблемы, а мы пытались доказать им, что выборы законные, честные и прочее. А сейчас не надо обращать внимание. Они бессовестно вторгались в наш выборный процесс последние лет 30 и всегда что-то не признавали, заявляли о нарушениях и т. д., — добавил Цеков.

14 марта пресс-служба Европарламента заявила, что ЕП не станет комментировать ход или итоги президентских выборов в России, которые состоятся 15–47 марта 2024 года. В ЕП подчеркнули, что также не отправят своих наблюдателей на избирательные участки.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила, что прибалтийские страны будут отделены от России и Белоруссии железным занавесом. Вместе с тем глава правительства признала, что к настоящему моменту государству пока не удалось обрести полную независимость от газа и нефти из России.

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