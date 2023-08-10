Сладков раскрыл детали беседы с Путиным о вступлении Белоруссии в СВО Военкор Сладков лично спрашивал Путина, почему Белоруссия не участвует в СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал в своем Telegram-канале, как однажды лично спросил у президента России Владимира Путина, почему Белоруссия не участвует в спецоперации на Украине. По словам военкора, Путин в ответ поинтересовался, зачем стране вступать в СВО, дав понять, что в этом нет необходимости.

Верховный ответил: «Зачем?» Я подумал и понял, что я с ним абсолютно согласен, — написал Сладков.

10 августа госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что руководство республики детально изучает опыт проведения СВО на Украине, в то время как белорусские военнослужащие совместно с инструкторами ЧВК «Вагнер» отрабатывают тактику ведения современного боя. Вольфович подчеркнул, что все это делается исключительно в оборонительных целях. По его словам, Минск не сидит сложа руки, а предпринимает адекватные меры реагирования на фоне милитаризации Польши и стран Балтии.

1 августа два военных вертолета Белоруссии нарушили границы Польши, что в Варшаве назвали недопустимым элементом эскалации напряженности. Позже евродепутат Влодимеж Цимошевич заявил, что вертолеты, замеченные в районе Беловежья, могли принадлежать охране белорусского президента Александра Лукашенко.