«Слабоумие и отвага»: Миронов оценил слова шефа Пентагона о войне с Россией Миронов заявил, что прямой конфликт с Россией приведет США к уничтожению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Элитам в странах НАТО, прежде чем рассуждать о необходимости войны с РФ, нужно изучить послание президента РФ Владимира Путина, в котором он сообщил об уникальных российских системах вооружения, считает лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, комментируя высказывания главы Пентагона Ллойда Остина. Политик подчеркнул, что прямой конфликт с РФ приведет к уничтожению США.

Слабоумие и отвага — самое очевидное определение таких заявлений. Возможно, виной тому пошатнувшееся здоровье главного американского вояки. По этой же причине он, вероятно, забыл, что Россия — страна с самым крупным ядерным арсеналом в мире, которая располагает уникальными системами вооружений, защиты от которых у США нет, — сказал Миронов.

Он отметил, что если США попытаются вести войну силами европейских союзников по НАТО, но сами не станут вмешиваться, это гарантия разгрома союзников и развала НАТО. Миронов также посоветовал шефу Пентагона «принять успокоительные таблетки», а также внимательно посмотреть российские мультики, а потом тихо уйти на пенсию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что слова Остина о том, что поражение Украины положит начало военному столкновению России и НАТО, являются оговоркой по Фрейд,. Он отметил, что американский чиновник озвучил именно то, что держит в уме. Министр подчеркнул, что у России нет и не может быть планов, о которых говорит американский чиновник. При этом, считает Лавров, подобные намерения могут быть у США, которые чувствуют, что Европа «от них уплывает».

Остин на слушаниях заявил, что поражение Украины приведет к войне между Россией и НАТО, так как власти РФ «не остановятся» в случае успеха СВО. По его мнению, дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона необходима для безопасности как самих Соединенных Штатов, так и их союзников.