«Скрывать правду бессмысленно»: сенатор об успехах ВС РФ на Украине Сенатор Бондарев назвал успехи российских военных на Украине очевидными для Запада

Фото: мо рф

Успехи Вооруженных сил России в ходе военной спецоперации на Украине становятся очевидными для Киева и его западных союзников, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале. Он отметил, что «скрывать правду бессмысленно» ввиду того, что российские военные взяли под устойчивый контроль ряд украинских территорий.

Успехи российских военнослужащих, осуществляющих специальную военную операцию на Украине, становятся все более очевидны не только киевскому режиму, но и западным странам, — заявил Бондарев.

По мнению сенатора, военнослужащие ВС РФ смогли добиться положительных результатов благодаря применению тактики «малых котлов». Бондарев пояснил, что подобные стратегические маневры предполагают «плотное окружение» вражеских войск на небольших территориях, отрезание путей снабжения и лишение возможностей для отступления.

Данная тактика помогает существенно сократить количество жертв среди мирных граждан и разрушений жилой и социальной инфраструктуры, — отметил он.

Бондарев подчеркнул, что солдаты ВСУ оказываются в ловушке, после чего у них не остается выбора и они вынуждены сдаваться в плен.

Журнал Der Spiegel со ссылкой на данные службы внешней разведки Германии (BND) ранее сообщил, что российская армия может занять весь Донбасс в ближайшие четыре-пять недель. На секретных брифингах аналитики из BND утверждали, что территории ДНР и ЛНР могут оказаться под российским контролем уже к августу текущего года.