«Скрипаль фасовал лапшу»: Захарова про появление Кейт Миддлтон на публике Захарова пошутила про публикации СМИ о появлении Кейт Миддлтон на публике

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова пошутила в своем Telegram-канале, что те же очевидцы, которые заметили на публике жену британского принца Уильяма Кейт Миддлтон, ранее могли быть источниками сообщений СМИ о событиях в Солсбери. По данным The Sun, Миддлтон во время прогулки в Виндзоре посетила свой «любимый фермерский магазин».

Слышала от других очевидцев, что в этом фермерском магазине за прилавком стоял Сергей Скрипаль и фасовал лапшу ручной работы. А мимо совершенно случайно прогуливалась медсестра из берлинской клиники Charité, которая по выходным подрабатывает в английской секретной химической лаборатории «Портон-Даун», — написала Захарова.

Представитель МИД отметила, что снимки с появившейся на публике после предполагаемого исчезновения Миддлтон пока не появились в СМИ. По ее словам, таблоиды сопровождают статьи старыми фотографиями.

Дипломат также обратила внимание на публикацию The Independent, в которой утверждается, что «кто-то исподтишка» ведет страницы Миддлтон в соцсетях. И там, опять же, нет свежих кадров с принцессой.

Увидите в русскоязычном сегменте ссылки на «очевидцев»: это те, кто аффилирован с британцами, — добавила Захарова.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Миддлтон впервые после операции на брюшной полости заметили во время прогулки с мужем, принцем Уильямом. По данным СМИ, принцесса Уэльская выглядела «счастливой и расслабленной». Журналисты указали, что это стало первым появлением Миддлтон на публике за последние два с половиной месяца.