СКР запросил арест восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет России попросил суд арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», передает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы. Там уточнили, что материал поступил в отношении Касимова Алишера Хатамовива. RT утверждает, что Касимов — бизнесмен из Красногорска, который сдавал подозреваемым квартиру.

Материал в отношении Касимова Алишера Хатамовива поступил в суд, — пояснили в инстанции.

Басманный суд Москвы ранее постановил заключить под стражу четверых подозреваемых по делу о теракте. Были арестованы до 22 мая 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 25-летний Шамсутдин Фариддуни и 32-летний Далерджон Мирзоев. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика. У некоторых из них есть семьи и дети.

В Турции подтвердили информацию о том, что незадолго до теракта двое подозреваемых в расстреле людей в подмосковном «Крокус Сити Холле» посещали страну. В отношении них не поступало никаких предупреждений от российской стороны.

Telegram-канал Baza сообщил, что число пострадавших в результате теракта увеличилось до 361 человека. По его информации, это связано с тем, что люди начали массово обращаться за психологической помощью. Официального подтверждения информации об увеличении числа пострадавших не поступало.