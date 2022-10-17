СКР возбудил уголовное дело по факту крушения военного самолета в Ейске

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Ейск

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту падения военного самолета на многоэтажный дом в городе Ейске Краснодарского края, сообщает пресс-служба ведомства. При этом в СКР не уточняют, по какой именно статье возбуждено дело. В настоящий момент следователи устанавливают причины трагедии.

Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолёта Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства, — говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в Минобороны России, военный самолет Су-34 потерпел крушение из-за возгорания одного двигателя при взлете. В ведомстве добавили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет. Экстренные службы сообщили, что в результате крушения самолета повреждено как минимум 15 квартир. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, огонь охватил четыре этажа здания. Информация о жертвах в данный момент уточняется: по предварительным данным Telegram-канала Mash и издания «Известия», есть как минимум один погибший.

Кадры падения самолета опубликовали очевидцы. На месте ЧП работают две бригады скорой помощи, подобраться к дому сложно из-за сильного задымления. На месте крушения Су-34 загорелось топливо.