СКР возбудил дело по факту гибели россиян в авиакатастрофе в Непале

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти четверых россиян при крушении самолета в Непале, сообщили в пресс-службе выедомства. Разбирательство взял на себя Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан РФ Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — говорится в сообщении ведомства.

Разбирательство ведется по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.

Самолет авиакомпании «Йети Эйр», следовавший по маршруту Катманду — Покхара, разбился в Непале 15 января. При крушении погибли все 72 человека, находившиеся на борту, включая четверых россиян. Одна из россиянок была на раннем сроке беременности. Пилот упавшего самолета предотвратил его падение на населенный пункт. По словам очевидцев, воздушное судно трясло и качало из стороны в сторону, оно было практически неуправляемым, однако летчику удалось увести лайнер от жилых домов.