СКР разберется в преступлениях польских наемников в Харьковской области Бастрыкин поручил возбудить уголовное против преступлений польских наемников под Харьковом

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту преступлений польских наемников в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Следователи установят, кто причастен к расстрелу людей в рамках «зачистки».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с преступлениями польских наемников против мирных жителей Харьковской области. Сообщается, что наемники проводили зачистку, расстреливая людей, — говорится в сообщении.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что западные наемники попали в ловушку. Он рассказал, что группа из 10 иностранцев совершила вылазку на позиции российских военнослужащих в районе населенного пункта Пологи. Рогов пояснил, что их подпустили к линии боевого соприкосновения.