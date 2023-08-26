СКР расследует обстрелы Белгородской области кассетными боеприпасами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет начал расследование обстрела Белгородской области со стороны ВСУ кассетными боеприпасами, сообщает ведомство в Telegram. Речь идет об атаке на поселок Уразово в Валуйском городском округе, где из-за обстрела были частично разрушены частные домохозяйства и магазин, а также пострадали шесть человек.

Со стороны Украины обстрелу также подвергся посёлок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, шесть человек пострадали, также повреждено несколько жилых домов и автомобилей, — говорится в заявлении СКР.

В рамках этого же уголовного дела будут расследоваться обстрелы в районах Донецка. Там ранения получили три женщины.

Ранее сообщалось, что 26 августа ВСУ нанесли удар по приграничному населенному пункту Кирилловка на юго-западе Брянской области. В результате артиллерийского обстрела повреждены четыре дома.

Тем же утром ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Уразово и Соболевка в Белгородской области.