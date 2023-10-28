СК раскрыл данные об уголовных делах в отношении уклонистов из Средней Азии СКР возбудил 22 дела об уклонении от воинской службы уроженцами Средней Азии

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Сотрудники Следственного комитета по Москве возбудили 22 уголовных дела по факту уклонения от воинской службы уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство России, говорится в Telegram-канале ведомства. В комитете отметили, что более 80 человек, получивших российские паспорта, уже направлены на службу в Вооруженные силы РФ.

В рамках проводимой работы органу дознания дано поручение о проведении розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы, проверяется законность приобретения уклонистами гражданства РФ, — говорится в сообщении.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее предложил лишать гражданства иностранцев, которые уклоняются от службы в армии после получения российского паспорта. При этом он назвал авторитетным вопрос о направлении натурализованных граждан в зону проведения специальной военной операции.

В августе полиция Санкт-Петербурга доставила в военкомат более 100 мигрантов, получивших российское гражданство. В региональном главке МВД пояснили, что проверка того, как мигранты после получения паспорта РФ исполняют обязанность воинской службы, является «новой опцией» профилактических рейдов.