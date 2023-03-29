СК показал видео с ликвидированными в Гудермесе боевиками

Фото: Скриншот с видео/sledcom_press/t.me

СК России опубликовал видео с двумя боевиками, которых ликвидировали в ходе перестрелки в Гудермесе. На кадрах следователи проводят осмотр места происшествия. Изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы. По данным СК, нападавшие 60 и 34 лет приходились друг другу родственниками.

В официальном Telegram-канале главы региона Рамзана Кадырова вечером 28 марта появилась информация о том, что спецслужбами региона проводилась операция по нейтрализации преступников. Глава Чечни пояснил, что злоумышленники отказались сдаваться и пытались скрыться. Он добавил, что никто из сотрудников силовых структур, а также гражданских лиц не пострадал. По его словам, «Гудермес живет спокойной жизнью».

Telegram-канал Baza сообщил, что четверо сотрудников спецполка имени Кадырова получили ранения при перестрелке с боевиками. Позже следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов.

До этого неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии, обстреляв его из автоматического оружия около полуночи.