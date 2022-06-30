Скорость на отдельных участках дорог предложили увеличить до 150 км/ч Глава ГИБДД Черников предложил увеличить скорость на отдельных участках дорог до 150 км/ч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников заявил о необходимости увеличения скоростного режима на отдельных участках дорог до 150 км/ч, сообщает «Интерфакс». Он отметил, что после аналогичного повышения скорости на автострадах со 110 км/ч до 130 км/ч аварийность не выросла, а пропускная способность дорог увеличилась.

Конечно, надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать, — сказал Черников.

Ранее в пресс-центре МВД России заявили, что максимально допустимая скорость движения на отдельных участках дорог в России не должна превышать 130 км/ч при условии гарантии безопасности. В ведомстве уточнили, что такое решение могут принять собственники или владельцы дорог в случае, когда дорожные условия обеспечивают безопасное движение с высокой скоростью.