«Канаду присоединит»: Медведев о территориальных претензиях Зеленского Медведев раскритиковал территориальные претензии Зеленского к России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Собвбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram назвал президента Украины Владимира Зеленского «старшим украинским наркоманом» и предположил, что тот в наркотическом опьянении опубликовал свои территориальные претензии к России. Медведев в своей реплике настаивает, что украинцы являются русскими.

Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, «исторически заселенные украинцами». Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России. А главному «украинцу» пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит, — написал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что существование Украины смертельно опасно для ее жителей. По его словам, наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова на эту тему уточнила, что западные страны в случае желания начать переговоры по Украине должны прекратить поставлять оружие в Киев и принимать антироссийские санкции. По ее словам, в противном случае достичь решения конфликта не удастся. Она подчеркнула, что Россию пытаются втянуть в некий «психоделический процесс», однако заманить ее в эту ловушку не получится.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.