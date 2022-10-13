«Скорее закончится Украина»: Захарова ответила на слова Уоллеса об оружии

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова британского министра обороны Бена Уоллеса о возможном истощении оружейных запасов из-за поставок Украине. Глава ведомства подчеркнул, что для поддержки Киева оружие не закончится. Захарова же в своем Telegram-канале написала, что раньше может закончиться Украина.

Глава Минобороны Британии на вопрос о том, есть ли риск, что у Запада закончится оружие для поддержки Украины: «Такого риска нет». Забыл добавить, что «скорее закончится Украина», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Уоллес сказал, что на Западе не видят рисков истощения оружейных запасов. По его словам, поврежденные образцы ремонтируются. Кроме того, западные государства устанавливают новые цепочки поставок.

Ранее Захарова выразила мнение, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о нежелании «нормальных цивилизованных лидеров» общаться с Россией демонстрирует «неонацистскую логику».

По ее словам, украинский лидер не считает ненатовцев за нормальных и «не замечает подсознательное отношение превосходства» над теми, кто отличается от «белого человека».